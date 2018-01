Julio Cesar descarta ampliar acordo com Fla e espera encerrar carreira com título

A carreira de sucesso de Julio Cesar se encerrará ao fim da participação do Flamengo no Campeonato Carioca. Nesta segunda-feira, durante a sua apresentação oficial como reforço da equipe, o goleiro explicou que vai cumprir o contrato de três meses, firmado com o clube, e assegurou que não cogita a possibilidade de ampliar o vínculo, mesmo que se destaque pelo time.

"Não existe a possibilidade de estender o contrato, mesmo que eu jogue e vá muito bem. O Flamengo não precisa, tem grandes goleiros. Minha volta é um projeto de três meses para encerrar carreira depois do Carioca", afirmou Julio Cesar, que está de volta ao time onde deu os seus primeiros passos no futebol.

Julio Cesar, de 38 anos, estava sem clube após encerrar a sua passagem pelo Benfica em dezembro de 2017. O goleiro, que saiu do Flamengo em 2005, foi promovido ao time profissional em 1997, período em que conquistou três vezes o Campeonato Carioca (2000, 2001 e 2004), duas a Copas dos Campeões (1997 a 2001) e uma a Copa Mercosul (1999).

Depois disso, Julio Cesar marcou época na Inter de Milão, onde viveu seu auge no futebol, além de ter sido convocado para as últimas três edições da Copa do Mundo, sendo o titular da seleção brasileira em 2010 e em 2014. Na sua carreira, o goleiro também atuou pelo italiano Chievo, pelo inglês Queen Park Rangers e pelo canadense Toronto FC, antes da sua passagem pelo Benfica.

Agora de volta ao Flamengo, Julio Cesar sonha em encerrar a sua carreira com a conquista do título do Campeonato Carioca, além de ampliar os seus números pelo time em que atuou 284 vezes. "Volto feliz, com muita vontade de ser campeão e de encerrar a carreira de maneira brilhante. Se hoje sou quem sou, o Flamengo faz parte da minha formação como homem", agradeceu goleiro, garantindo que pode atuar em alto nível nos próximos meses.

Além disso, durante a sua apresentação Julio Cesar negou que tenham recusado ofertas anteriores para retornar ao Flamengo, mas também pediu desculpas por ter declarado que não cogitava encerrar a carreira pelo time. "Quando a gente ama alguém ou alguma coisa e bota o emocional na frente, acaba falando o que não quer falar", justificou.