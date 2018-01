Júlio César desfalca Fla contra o Vitória O goleiro Júlio César vai desfalcar o Flamengo na partida contra o Vitória, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Ele sentiu fortes dores lombares no treino de quarta-feira e hoje foi vetado pelos médicos do clube. Nos próximos dias, o jogador fará um exame de ressonância magnética para avalir a gravidade da contusão. "Foi uma decisão para eu poder resolver este problema definitivamente", disse Júlio César, que vinha sentindo o problema há algum tempo, mas sempre vinha suportando as dores. "Não podia ficar fora do time. Daria para jogar contra o Vitória, mas o Runco (José Luís, médico do Flamengo) achou melhor me poupar." Com isso, Diego será o titular do gol rubro-negro.