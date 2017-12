Júlio César desfalca o Flu em Caxias O Fluminense não poderá contar com o atacante Júlio César na partida desta quarta-feira, contra o Juventude-RS, às 19 horas, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil. O jogador, que marcou dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Vasco, na última rodada do Torneio Rio-São Paulo, está com um edema no joelho esquerdo. O técnico Oswaldo de Oliveira ainda não decidiu quem irá substituí-lo. A tendência é a de que Caio fique com a vaga de Júlio César. Além dele, os atacantes Marco Brito e Alex viajaram com a delegação e disputam um lugar no time. "Os três vão brigar pela posição", afirmou o treinador. A boa notícia para Oswaldo de Oliveira é a volta do meia Fernando Diniz, que cumpriu suspensão automática. Com o retorno do jogador, Bismarck, que atuou contra o Vasco, vai para o banco de reservas. "Será um jogo difícil, mas precisamos atuar em busca da vitória", disse Oswaldo de Oliveira. "Como nesta competição o empate com gols na casa do adversário nos favorece, o resultado de 20 x 20, por exemplo, seria bom, pois decidiríamos em casa."