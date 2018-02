Julio Cesar: despedida no Flamengo O goleiro Julio Cesar imprimiu um tom de despedida ao deixar a Gávea, nesta terça-feira. Num indicativo de que não deve mesmo continuar no clube no ano que vem, o goleiro falou com os jornalistas como se já não fosse mais jogador do Rubro-negro. "Saio, mas deixo as portas abertas", disse ele, numa rápida entrevista. "Eu saio com a cabeça erguida, mas podem ter certeza que a minha vida no clube ainda não acabou", acrescentou. Julio Cesar admitiu estar negociando sua transferência para a Inter de Milão e disse que as chances de fechar com o clube italiano "são grandes". Na negociação, porém, não está descartada a possibilidade de o goleiro ser emprestado para um outro clube - até mesmo do Brasil - antes de se transferir definitivamente para a Itália.