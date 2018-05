Júlio César destaca competitividade e sistema defensivo do Flu no Brasileirão

O goleiro Júlio César avalia que a competitividade da equipe e a melhoria do sistema defensivo são os destaques do Fluminense neste início de Campeonato Brasileiro. O time tricolor se reapresentou nesta terça-feira e deu início aos treinamentos para a partida contra o Vitória, neste domingo, no estádio do Barradão, em Salvador, pela quarta rodada da competição.

"Crescemos bastante, nossa média de gols sofridos melhorou muito em relação ao ano passado. É uma defesa que está mais coesa e bem postada, então corremos menos riscos. Isso ajuda muito. Uma equipe que sofre menos gols tem a tendência a vencer mais jogos", afirmou Júlio César.

O Fluminense está no meio da tabela de classificação (11.ª posição), com 4 pontos: perdeu para o Corinthians (2 a 1) na estreia, venceu o Cruzeiro (1 a 0) e empatou com o São Paulo (1 a 1). O goleiro analisa que o time fez boas atuações em uma sequência de fortes adversários.

"É um campeonato muito difícil, mas acho que iniciamos bem contra três equipes extremamente qualificadas. Esses dois jogos no Maracanã (Cruzeiro e São Paulo) foram muito bons. Não ganhamos o segundo, mas a equipe se comportou muito bem e a torcida tem visto isso e tem nos ajudado muito. Ainda é cedo para ter um parâmetro, mas esse início demonstra que a equipe está competitiva e buscando coisas importantes para essa temporada", avaliou o camisa 22.

Júlio César também comenta a fase do atacante Pedro, de 20 anos, artilheiro do Fluminense na temporada com 10 gols. No Brasileirão, ele participou dos três gols da equipe. Balançou as redes duas vezes e deu uma assistência. "O Pedro subiu degrau por degrau, trabalhou forte e esperou o momento dele. Agora está começando a colher os frutos do trabalho que ele vem fazendo. É um menino que tem muito potencial, tem muito para crescer ainda e nos ajudar. Creio que ele está no caminho certo", elogiou o goleiro.

Sobre a possibilidade de o técnico Abel Braga escalar time misto contra o Vitória para poupar jogadores para enfrentar a altitude da Bolívia, na semana que vem, contra o Nacional Potosí, pela Copa Sul-Americana, Júlio César se esquiva.

"O Abel é um treinador extremamente qualificado e vai ver o que é melhor, aliado ao pessoal da fisiologia, que tem feito um excelente trabalho. Mas tem que ser passo a passo e o próximo passo é o Vitória", disse o atleta. O Fluminense venceu o jogo de ida da primeira fase da competição sul-americana por 3 a 0, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.