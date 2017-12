Júlio César deve deixar o Flamengo em 2004 O Flamengo pode perder um de seus principais jogadores para a temporada 2004. O goleiro Júlio César, que em 2002, quase foi negociado com o Corinthians, deve se transferir para o futebol europeu. A informação foi confirmada pelo procurador do atleta, Josias Cardoso, empresário do meia Petkovic, que já atuou no Rubro-Negro. O valor da transação com um clube, cujo nome não foi revelado, seria de US$ 750 mil. A diretoria carioca, porém, considera que Júlio César vale, no mínimo, US$ 1 milhão. ?Ainda não recebemos nenhuma proposta oficial. Foi só um comunicado do empresário do jogador?, afirmou o vice-presidente Geral do Flamengo, Arthur Rocha. O dirigente reiterou o desejo de continuar contando com a presença de Júlio César no próximo ano, destacando a liderança e o ?espírito rubro-negro encarnado pelo atleta?. Com o dinheiro da negociação, o Flamengo poderia pagar algumas dívidas. Rocha, porém, garante que o clube está buscando outras alternativas para sanar estes problemas, evitando, assim, a venda de ídolos. Ele ressaltou que os salários dos jogadores estão em dia.