Júlio César deve voltar domingo ao Fla O médico do Flamengo, Walter Martins, disse nesta quinta-feira que o goleiro Júlio César teria se machucado de forma inusitada: dormindo. Segundo ele, o jogador deve ter feito um movimento brusco enquanto dormia e que isso seria a causa das dores no tórax que o tirou do empate com o Figueirense, na noite de quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, Júlio César fez tratamento e volta ao time para a partida com o Grêmio, no domingo. Com relação ao resto do time, o técnico Waldemar Lemos ainda vai definir o substituto do atacante Edílson, suspenso. Como Jean está contundido, o jovem Vinicius deve ser o companheiro de Zé Carlos no ataque. Na lateral-direita, Luciano Baiano entra no lugar de Rafael, que recebeu o terceiro cartão amarelo.