Júlio César ensaia despedida do Fla O goleiro Júlio César está de malas prontas para deixar o Flamengo. Tudo ainda depende, porém, do sucesso da viagem de seu pai e procurador à Europa. Interessados não faltam, e o próprio goleiro admite a possibilidade de trocar a Gávea por um clube europeu ou até mesmo por uma equipe brasileira - leia-se Santos. Mas ele garante que o Flamengo tem a prioridade, já que o seu contrato termina no fim do ano. "Vocês (jornalistas) são muito engraçados. Agora é Portugal?", indagou o goleiro, dando risada ao saber que o Porto seria o mais novo interessado. "O fato de o meu pai estar na Europa não significa necessariamente que eu vá jogar lá. Ele está em Portugal porque as pessoas que viajaram com ele moram lá. Mas vamos ver se ele volta com alguma coisa boa para o filho", diz. Dificilmente Júlio César continuará vestindo a camisa 1 do time da Gávea em 2005. Ele está insatisfeito de ter de suportar a pressão da torcida por ser um dos símbolos do Flamengo, ao lado de Felipe, Zinho e Júnior Baiano. A briga com torcedores deixou a situação ainda mais insustentável. "Proposta é o que não falta. Tem Espanha, Inglaterra e até Alemanha. Sobre Portugal eu ainda não sei de nada. Tem até proposta do Brasil", diz, sem citar nomes. Mas ele fica sem graça ao ser questionado se Cruzeiro ou Santos o teriam procurado. Certo mesmo é que o goleiro trocará o Flamengo por um clube que o mantenha em evidência e com chances de continuar sendo lembrado pelo técnico Carlos Alberto Parreira nas convocações da Seleção Brasileira.