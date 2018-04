Julio Cesar falha e Bayern vence reedição de final O goleiro Julio Cesar foi decisivo neste quarta-feira, na reedição da final da Liga dos Campeões da temporada passada. Melhor goleiro do torneio em 2009/2010, o brasileiro falhou feio em uma das poucas vezes em que foi testado nesta quarta-feira, em Milão, e colaborou com a vitória do Bayern por 1 a 0 sobre a Inter de Milão.