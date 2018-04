Julio Cesar faz tratamento mesmo na folga do Botafogo Depois da conquista do título antecipado do Campeonato Carioca, no último domingo, o elenco do Botafogo voltou aos treinos na quarta-feira, quando ganhou mais quatro dias de folga. O retorno ao trabalho será apenas na segunda, já que o time só joga novamente em 22 de maio, pela Copa do Brasil. Apesar disso, o lateral Julio Cesar está indo diariamente ao clube, para poder fazer o tratamento da lesão na panturrilha da perna direita.