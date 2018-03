Júlio César ganha uma chance no Santos Júlio César será o companheiro de Ricardo Oliveira no ataque do Santos na partida desta quarta-feira, contra o Goiás. O jogador quer aproveitar a chance para se firmar na equipe titular, já que Robinho está na seleção brasileira Sub-23 disputando a Copa Ouro. "Estou com apetite para jogar", confessou o atacante de 27 anos, que retornou à Santos depois de dois anos atuando no futebol turco - defendeu o Gaziantepspor. Júlio César chegou ao Brasil em 15 de junho e quatro dias depois, deu início aos treinamentos no clube de Vila Belmiro. Nos dois anos na Turquia, Júlio César marcou 16 gols. Mas promete ser o ?garçom? de seu companheiro de ataque no Santos. "O Ricardo Oliveira é um ótimo jogador. Nós estamos treinando e nos entrosando", avisou. Júlio César começou a carreira profissional em 96, no Taquaritinga, no interior de São Paulo. Na seqüência, passou por Paraguaçuense, Guarani, Botafogo de Ribeirão Preto, América de Natal, Matonense e finalmente o Santos, já em 2000. "Quero agradar ao professor (o técnico Emerson Leão), esse é o meu desejo", revelou.