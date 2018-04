Julio Cesar garante que joga clássico O goleiro Julio Cesar, do Flamengo, desembarcou no início da manhã desta sexta-feira no Aeroporto Internacional Tom Jobim, após participar do amistoso da seleção contra a Alemanha, em Berlim, e à tarde se reapresentou na Gávea para treinar. O sacrifício teve uma explicação: o atleta não admite ficar fora do clássico com o Fluminense, domingo, no Maracanã. "No jogo de quarta-feira (contra a Alemanha) quase não fui acionado e senti falta de ter mais contato com a bola. Por isso, vim treinar com bola hoje (10)", declarou Julio Cesar, que demonstrava estar feliz pela experiência de ter atuado como titular em uma partida internacional. "Foi um sonho que realizei. É uma sensação diferente. Foi ótimo enfrentar jogadores como Oliver Kanh (goleiro) e Ballack (meia), que participaram da última Copa do Mundo", disse o goleiro, referindo-se aos dois atletas de maiores destaques do futebol alemão.