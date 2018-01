Júlio César irá desfalcar o Flamengo O goleiro Júlio César não vai defender o Flamengo contra o Figueirense, sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador estava com a seleção brasileira disputando a Copa das Confederações e se reapresentou sentindo uma lombalgia. Apesar do problema médico, o técnico Nelsinho Baptista já pensava em poupá-lo, aproveitando a boa fase de Diego. "O Júlio voltou com dores e é mais uma oportunidade para eu mostrar o meu valor", disse Diego. Além de um lateral-esquerdo, por causa da saída de Athirson, a diretoria do Flamengo vai buscar um zagueiro. Afinal, é muito provável que André Bahia seja convocado por Ricardo Gomes para a seleção Sub-23 que vai disputar a Copa Ouro - a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já solicitou a documentação do atleta.