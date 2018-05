Julio César joga pelo Corinthians pensando em 2010 O Corinthians não tem mais grandes pretensões no Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim a partida contra o Atlético Mineiro, sábado, em Belo Horizonte, será importante para vários jogadores. O goleiro Julio César promete aproveitar chance para tentar conquistar espaço no time do Parque São Jorge em 2010.