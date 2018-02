Júlio César Leal é o técnico do Flamengo Para evitar os sucessivos vexames de 2004, o Flamengo cogitou nomes como Tite e Vanderlei Luxemburgo para o cargo de técnico, mas acabou contratando nesta sexta-feira Júlio César Leal, de pouca projeção no futebol brasileiro, apesar de já ter experiência em vários clubes. Esta não será a primeira vez do treinador de 53 anos na Gávea, já que trabalhou nas divisões de base do clube entre 1976 e 1982. Andrade, que livrou o Flamengo do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, voltará ao cargo de auxiliar-técnico. O preparador físico Moracy Sant?Anna e o preparador de goleiros Marcos Leme vão renovar contrato e também integrarão a nova comissão técnica. "Foi um presente de Natal. É o sonho de qualquer profissional trabalhar no Flamengo", afirmou Júlio César Leal. "A diretoria entendeu que o Andrade seria de grande utilidade para a próxima temporada. E eu concordo. Ele conhece bem o elenco e vai ser fundamental." As negociações para reforçar o elenco, segundo Júlio César Leal, já começaram. E ele quer pelo menos cinco contratações "com potencial de seleção brasileira" para o início da pré-temporada, a partir do dia 10 de janeiro, em Volta Redonda. "A qualidade dos jogadores que vão permanecer será boa. O elenco vai ser reformulado. Só vamos indicar jogadores de bom nível técnico", garantiu o novo técnico do Flamengo. Em sua carreira, o principal triunfo de Júlio César Leal foi o título mundial com a seleção brasileira Sub-20, em 1993, na Austrália. Desde julho deste ano, ele estava sem clube. Sua última experiência havia sido o Kazma Club, do Kuwait. Antes de ir para o futebol árabe, o novo técnico do Flamengo foi campeão paraense em 2003 com o Remo. Teve outras experiências como treinador no Vasco, Coritiba, Sport, Fluminense e América-RN. "Estou preparado para o desafio. Acompanho atentamente todos os clubes do Campeonato Brasileiro. Espero fazer um grande trabalho", avisou Júlio César Leal.