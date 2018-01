Júlio César Leal está fora do Flamengo O Flamengo anunciou nesta quarta-feira a demissão do treinador Júlio César Leal, segundo o canal SporTV. O motivo disso é a fraca campanha do time no primeiro turno do Campeonato Carioca, pois foi eliminado após perder para o Americano por 2 a 1, em pleno Maracanã.