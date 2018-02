Julio Cesar negocia com Inter de Milão O goleiro Julio Cesar, do Flamengo, está muito perto de acertar sua transferência para a Inter de Milão, segundo informou nesta quinta-feira o agente do jogador, Josias Cardoso. ?As negociações estão bastante avançadas. Agora devemos fazer os exames médicos para que possamos dizer com segurança que Julio Cesar é um jogador da Inter?, disse ele. O acordo teria sido facilitado pela interferência de Adriano, atacante que hoje brilha na Itália e que também começou no Flamengo. O time italiano já superou o limite de jogadores extra-comunitários no elenco e por conta disso, estuda emprestar Julio Cesar por seis meses para um outro clube, que poderia ser da Itália ou até mesmo do Brasil.