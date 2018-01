Júlio César pede posição do Flamengo O goleiro Júlio César, do Flamengo, declarou nesta segunda-feira estar aborrecido com o assédio da imprensa por causa do interesse do Corinthians na sua contratação. Ele cobra uma definição da diretoria Rubro-Negra sobre o seu futuro no clube. O jogador tem contrato até 2004 e não há cláusulas que impediriam a transferência. Júlio disse também que a declaração da sua esposa, a modelo Suzana Werner, de que estaria procurando apartamento em São Paulo, foi infeliz. Já a situação do atacante Liédson continua indefinida. O jogador, que passa férias na Bahia, revelou que o acerto está próximo e deve acontecer até o dia dois de janeiro.