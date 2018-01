Júlio César pode estrear pelo Rio Branco O que parecia impossível está perto de acontecer. Enfim, o zagueiro Júlio César, do Rio Branco, deve fazer sua estréia no Campeonato Paulista da Série A-1. Afastado dos gramados desde o final do ano passado, quando iniciou tratamento para se recuperar de duas lesões musculares, o zagueiro deve substituir Gilmar Lima no jogo de domingo, diante do São Caetano, em São Caetano do Sul. O técnico Zé Teodoro faz mistério sobre a possibilidade de Júlio César atuar. Mesmo porque existem outras duas boas opções para a defesa, com Vaguinho e Luís Carlos. O zagueiro tem atuando nos treinamentos e já mostrou estar recuperado, mas pediu para treinar um pouco mais até recuperar a forma física. "Quero jogar bem em minha estréia e, por isso, preciso treinar forte para ajudar o Rio Branco a garantir uma das vagas para a semifinal do campeonato", destacou Júlio César. Apesar dos 23 pontos e da vice-liderança, conquistada no final de semana depois da vitória sobre o rival União Barbarense, Zé Teodoro está preocupado com o número de jogadores pendurados pelo cartão amarelo. Ao todo, são nove atletas: Alexandre Chagas, Anaílson, Djair, Luís Carlos, Marcinho, Sérgio Lobo, Silas, Wilton e Gilmar Lima. A partida será a última fora de Americana. Depois, fará os confrontos com Internacional de Limeira e Ponte Preta em casa. "Sabemos que a vitória neste jogo é muito importante, porque vai nos deixar ainda mais próximos da classificação. Para o São Caetano, então, vai ser um jogo de vida ou morte, já que a derrota praticamente elimina as chances de continuar na briga por uma vaga", afirmou Zé Teodoro.