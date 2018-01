Júlio César se cala sobre mais um duelo com Romário ?E lá vem ele de novo.? Foi assim, resignado, que o goleiro do Botafogo, Júlio César, reagiu ao saber que terá de enfrentar Romário mais uma vez e tentar evitar o gol mil do atacante, no confronto destas quarta-feira entre Botafogo e Vasco, na primeira semifinal da Taça Rio. Por decisão conjunta da diretoria do clube e do próprio atleta, ele não concedeu entrevistas nesta terça. Duas semanas atrás, Vasco e Botafogo jogaram no Maracanã, numa partida cercada de expectativa pelo milésimo gol. Júlio César teve de responder a dezenas de perguntas na oportunidade sobre o clássico e Romário. O assédio irritou os dirigentes do Botafogo. Eles pediram a Júlio César e aos demais atletas, com 48 horas de antecedência, que não falassem sobre o gol mil. Júlio César se saiu bem, fez uma boa defesa num chute de Romário e deixou o gramado muito aplaudido pelos botafoguenses. Ainda em campo, ele declarou que estava, a partir de então, na torcida para que Romário marcasse o milésimo gol. ?Agora, estou torcendo para que o gol saia logo. Por tudo que representa para o futebol, ele merece.? Depois da rodada do fim de semana, que determinou um novo jogo entre Vasco e Botafogo, Júlio César deve ter mudado de opinião. Nesta terça, ele esteve na sede de General Severiano e, depois da reunião de dirigentes e comissão técnica, fez o seguinte comentário com o assessor de Imprensa do Botafogo, Carlo Carrion. ?Me dê um descanso hoje, por favor.?