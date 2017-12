Júlio César se despede dos gramados O Borussia Dortmund e uma equipe de amigos se despediram do zagueiro Júlio César, craque que defendeu a seleção brasileira no Mundial de 86 e as equipes do Guarani e do Flamengo, o Brest ( França), o Werder Bremen e o Borussia. O atacante Élber foi um dos destaques da festa: ele marcou dois gols na vitória de 5 a 2 dos amigos sobre o Borussia. O atacante Careca também prestigiou a despedida e fez um gol. Os outros brasileiros convidados por Júlio César foram o lateral Jorginho, o goleiro Taffarel e o atacante Bebeto. O grande ausente da festa foi Diego Maradona. O maior ídolo do futebol argentino, convidado pessoalmente pelo zagueiro, teria pedido a soma de US$ 200 mil para participar, mas proposta teria sido recusada pelos organizadores do evento no Estádio Westfalen, em Dortmund. Júlio César, como é tradicional nas despedidas, atuou um tempo em cada time. ?Joguei em vários times, mas o Borussia foi toda a minha carreira?, disse o zagueiro, campeão mundial com a equipe alemã em 1997, que ele defendeu de 1994 a 1999.