Julio Cesar se emociona com Taffarel Na Copa do Mundo dos Estados Unidos, em 1994, o então adolescente Julio Cesar, de 15 anos, vibrou e comemorou cada defesa de Taffarel, o goleiro da seleção brasileira na época. Um mês antes da competição, ele chegou a viajar para a Granja Comary, para ver o ídolo treinar. Não conseguiu nem um autógrafo. Nesta sexta-feira, Julio Cesar completa 25 anos, mas recebeu o presente antecipadamente na quinta, idealizado desde criança: conhecer Taffarel, que encerrou a carreira no ano passado. Convidado para participar da festa pelos dez anos do tetracampeonato da seleção, Taffarel esteve nesta quinta-feira na Granja Comary. "Será que eu vou tirar um foto com ele? Faço um quadro e guardo para sempre", declarou Julio Cesar, que vai substituir Dida no jogo de domingo, contra a Bolívia. "Estou até tremendo, é sério." Depois do treino, Taffarel foi conversar com Julio Cesar e o parabenizou por seu desempenho na conquista da Copa América deste ano, no Peru, além de ouvir vários elogios de seu fã. "Desde criança sempre quis te conhecer. O Taffarel é uma referência para os atletas da minha idade. Tinha uma velocidade incrível. Estou emocionado", afirmou Julio Cesar, que provocou risadas de torcedores e jornalistas ao afirmar que estuda toda a vida do ex-goleiro, que reside em Porto Alegre. "Só me surpreendi com uma coisa: como ele é baixinho", comentou Julio Cesar. Depois, constrangido, fez o mesmo relato a Taffarel, de 1m82. "Realmente, para os dias de hoje, sou baixinho", admitiu o ex-goleiro. "Mas ele compensava o tamanho com a velocidade nas pernas, um potencial que nunca vou ter", disse o jogador do Flamengo, que tem 1m88. A última vez que Taffarel, de 38 anos, pisou no gramado da Granja Comary foi no período de preparação para a Copa do Mundo dos Estados Unidos. As lembranças, segundo ele, são inesquecíveis. A saudade é enorme. Mas, segundo ele, a decisão de se aposentar também é motivo de felicidade. Capitão - Pelo menos por um jogo, o lateral Roberto Carlos vai poder ter a mesma sensação de Cafu nos últimos anos. Como o dono da braçadeira não foi convocado dessa vez, o jogador do Real Madrid será o capitão da seleção brasileira contra a Bolívia, domingo, no Morumbi.