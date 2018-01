Júlio César substitui Marcos na seleção A fase não anda boa mesmo para Marcos. Depois de falhar várias vezes na humilhante derrota do Palmeiras para o Vitória, por 7 a 2, na noite de quarta-feira, o goleiro será cortado, por problemas médicos, da seleção brasileira que disputará amistoso dia 30, contra o México, em Guadalajara. Júlio César, do Flamengo, já foi convocado para o seu lugar. O clube paulista comunicou ao médico-chefe da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), José Luiz Runco, que Marcos estava com "princípio de bronquite" e solicitou sua dispensa. O Palmeiras alegou que o problema desaconselharia uma viagem longa, como a que a seleção vai fazer até chegar a Guadalajara - há primeiro uma escala em Los Angeles. Apesar de a CBF ainda aguardar a chegada de documento oficial do Palmeiras para efetuar o corte de Marcos, Parreira já se antecipou e decidiu chamar Júlio César. Enquanto isso, o goleiro do penta esteve na tarde desta quinta-feira numa clínica da capital paulista, onde se constatou o problema.