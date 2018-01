Júlio César também deve desfalcar o Fla O técnico do Flamengo, Oswaldo de Oliveira, perdeu mais um jogador para a partida contra o Vitória, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O goleiro Júlio César deixou o treino desta quarta-feira sentindo fortes dores lombares. Diego deve substituir o companheiro. Além de Júlio, o meia Felipe e o atacante Jean também podem ser desfalques. ?Estou pedindo orientação aos médicos do Flamengo. O Jean deve treinar normalmente nesta quinta-feira. O Felipe eu não sei", disse Oswaldo. O meia sofreu uma contusão no púbis e vem desfalcando a equipe nos últimos jogos. Com relação à semana de treino, o treinador frisou que não vai inventar nada para enfrentar o Vitória. ?Temos que melhorar nosso índice de ataque e defesa", simplificou.