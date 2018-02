Júlio César tem dia de herói após pegar pênalti pelo Bota Depois da atuação de domingo, na vitória sobre o Fluminense, por 1 a 0, o goleiro Júlio César se transformou no novo xodó da torcida do Botafogo. O goleiro, de 20 anos, viveu um dia de herói nesta segunda e disse que sua principal preocupação é a de não se acomodar por causa do bom momento. Júlio César iniciou o ano como a terceira opção do goleiro Cuca. Mas, contou com a má fase do titular Max, além do reserva imediato Lopes. Ao final, com as bênçãos do preparador de goleiros alvinegro Acácio, chegou ao gol do Botafogo. ?Estreei com o pé direito, mas com o pé no chão. Tenho que ter muita humildade e sei que ainda preciso mostra o meu valor?, disse Júlio César, que tem por ídolo o ex-goleiro da seleção Taffarel. ?O importante foi que pude ajudar o Botafogo a conseguir os três pontos. Isso nos deu mais ânimo para lutarmos pela classificação à final da Taça Rio.?