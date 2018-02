Julio César Uribe é o novo técnico da seleção peruana O atual treinador do Cienciano, o peruano Julio César Uribe, foi escolhido para ser o novo técnico da seleção de futebol do Peru. Uribe, como técnico do Cienciano, uma das duas equipes peruanas na Copa Libertadores, está familiarizado com os jogos em grandes altitudes, um dos critérios usados para a decisão. O técnico retorna à seleção após cinco anos. Ele dirigiu a equipe peruana nas eliminatórias do Mundial da Coréia-Japão 2002. O ex-jogador do Sporting Cristal estreará no cargo dia 24 deste mês, num amistoso com o Japão. A Federação Peruana surpreendeu nesta quarta-feira ao convocar nove jogadores que atuam no exterior para enfrentar o Japão, ainda antes de revelar o nome do treinador. Hidalgo, do Internacional, é um dos convocados.