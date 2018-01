Julio César vira diretor no Noroeste O ex-zagueiro Júlio César foi apresentado hoje como novo diretor de futebol do Noroeste, de Bauru. A sua empresa, JC Sports, assinou contrato com a diretoria e ficará responsável pelo departamento de futebol do clube, que disputa a Série A-3 do Campeonato Paulista. "Na verdade vou observar o elenco, acompanhar de perto o trabalho e tentar negociar os melhores jogadores para o exterior", explicou o novo diretor de futebol que será apresentado aos jogadores, oficialmente, neste sábado, às 11h00. Nascido em Bauru, Júlio César começou no futebol trabalhando como gandula no Noroeste, na década de 70. Depois de um tempo nas categorias de base, acabou sendo levado ao Guarani, onde estourou para o futebol brasileiro. Disputou a Copa do Mundo de 1986, no México, barrando Oscar, do São Paulo. Naquela competição, teve a infelicidade de, ao lado de Sócrates, perder os pênaltis que eliminaram o Brasil nas semifinais contra a França. Mas a sua brilhante carreira ainda foi marcada por grandes sucessos. O principal deles o título mundial de clubes pelo Borussia Dortmund, da Alemanha, em 1997, numa final vencida sobre o Cruzeiro. Júlio César atuou mais de 14 anos no exterior passando por Montpellier, da França, Juventus, da Itália, Borussia Dortmund e Werder Bremen, da Alemanha, e Panathinaikos, da Grécia. Na sua volta ao Brasil defendeu o Botafogo-RJ e encerrou sua carreira no Rio Branco, de Americana, ano passado, aos 37 anos.