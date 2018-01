Júlio César vive expectativa da seleção Da sacada do espaçoso apartamento onde mora em Milão com a esposa Susana Werner, o filho primogênito Cauê, a recém-nascida Júlia e a babá pernambucana Tereza, o goleiro Julio César avista a poucos metros de distância a sua ?Disneylândia? ? o imponente Estádio San Siro. Neste luxuoso templo do futebol, que a Inter compartilha com o Milan de Kaká, o goleiro crê que está consolidando seu caminho para o sonho maior: disputar o Mundial da Alemanha como um dos três eleitos por Parreira. Dois, ele diz, estão escolhidos. ?O Dida é o preferido do Parreira, que nunca escondeu isso. E o Marcos é o atual campeão do mundo. Apesar dos problemas de cirurgia que enfrentou, deve estar no grupo. Eu estou aí, na briga. Fiz uma boa Copa América, espero ter conquistado a confiança dele. Não quero falar sobre isso pra não correr o risco de parecer arrogante?, afirma. Sorridente e brincalhão, Júlio César parece viver o melhor momento de sua vida, depois de alguns momentos difíceis no Flamengo, ?o clube que amo e amarei sempre na minha vida?. Mora em um condomínio de alto nível no distrito de San Siro, bem perto de onde moram Dida, que ele encontra todo dia cedo quando levam seus filhos para a escola, Cafu, o recém-casado Kaká, Serginho e tantos outros craques da Inter e do Milan. ?Pela primeira vez na vida, estou recebendo em dia, meu irmão, você não sabe como isso dá tranqüilidade para o cara jogar?, brinca Júlio César, enquanto dirige a van último tipo, um presente da Inter. A Mercedes preta, modelo esportivo de dois lugares, fica na garagem. Julio César é o segundo goleiro menos vazado do seletivo Campeonato Italiano. Está atrás apenas de Abiatti, da Juventus. ?Cara, minha confiança é grande, embora o Rogério Ceni tenha me ?complicado? um pouco com a sua atuação na final do Mundial de Clubes, quando pegou tudo. Mas vamos esperar. Estou treinando feito um louco, tentando fazer tudo certo para ser lembrado?, diz o jogador de 26 anos. Faltam poucas semanas para a convocação definitiva. Até lá, Júlio César tentará driblar a expectativa trabalhando duro, curtindo a família e fazendo planos. Um, aliás, já está consolidado ? e nem depende de Parreira. ?Quero ficar por aqui por uns 10 anos. É bom demais?, avisa.