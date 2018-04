Julio Cesar volta para casa a pé

MILÃO - Abatido após a falha na derrota para o Bayern de Munique, o goleiro da Inter de Milão Julio Cesar voltou andando para casa do estádio San Siro para pensar no erro que resultou no gol da vitória dos alemãs por 1 x 0 nas oitavas de final da Liga dos Campeões, na quarta-feira.

A imprensa italiana disse que o goleiro brasileiro deixou seu carro no estacionamento do estádio e caminhou uma curta distância até sua casa, após ter pedido desculpas a torcedores e aos companheiros de equipe por ter soltado a bola nos pés do atacante Mario Gomez no último minuto do jogo.

"Uma noite ruim pode acontecer", disse o presidente da Inter, Massimo Moratti, a repórteres nesta quinta-feira. "Julio Cesar já fez muitos milagres no passado."

Moratti disse que a Inter sentiu os desfalques de Diego Milito (lesionado) e Giampaolo Pazzini (inelegível para a competição), mas minimizou o fato de que as três equipes italianas perderam seus primeiros jogos nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

O Milan foi derrotado por 1 x 0 para o Tottenham Hotspur e a Roma, que já demitiu o técnico Claudio Ranieri, perdeu por 3 x 2 para o Shakhtar Donetsk. "Ontem foi um jogo bom, poderia ter acabado de qualquer forma."

