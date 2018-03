Júlio Sérgio: inimigo da carne vermelha Sai o explosivo Fábio Costa - que ficou conhecido pelos mexicanos como "brasileño voador" por ter entrando com os dois pés no peito de um adversário no amistoso do Santos contra o Atlas, no dia 21 de julho de 2001, no México -, entra o zen Júlio Sérgio, que não come carne vermelha e gosta de jogar squash nos momentos de folga. A troca de goleiros foi provocada por uma contratura muscular na coxa esquerda que Fábio Costa sentiu no jogo contra o Juventude, e livra o time de Leão de entrar em campo amanhã com uma referência negativa, já que a agressão do goleiro santista provavelmente seria lembrada pela imprensa local. Leia mais no Jornal da Tarde