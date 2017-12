Júlio Sérgio quer aproveitar bom momento O goleiro Júlio Sérgio está vivendo uma situação inversa à vivida no ano passado, quando se contundiu no final do campeonato e não chegou a disputar as últimas fases. Fábio Costa retomou a condição de titular naquela época, mas sofreu recentemente uma contusão e deixou a vaga para o colega, que espera aproveitar bem essa oportunidade num momento importante como esse para sua carreira: dia 31 de dezembro vence seu contrato com o Santos e um bom desempenho agora poderá valorizar seu futebol nas negociações com o time da Vila Belmiro ou mesmo outra equipe, caso não haja acordo. "Eu penso em primeiro lugar no título, pois ainda temos essa possibilidade e vamos continuar correndo atrás", disse ele, revelando que a questão contratual só será discutida quando terminar o campeonato. "Aí vamos sentar e conversar para ver o que é melhor para minha carreira". Mesmo com essa indefinição, está tranqüilo: "o Santos é um clube muito estruturado e, com certeza, se vier a sair é para um time equivalente ou melhor". Sua permanência ou não passa pela reeleição de Marcelo Teixeira em dezembro. Ocorrendo isso, Leão já confirmou que permanecerá no Santos, o que aumenta suas chances, pois o treinador gosta muito de seu futebol. Conta também com suas últimas atuações, que foram elogiadas. "O principal ponto é comunicação com meus companheiros e o ritmo de jogo que a gente vai adquirindo durante as partidas: ele melhorou um pouco contra o Fluminense e a tendência é que continue melhorando conforme os jogos vão passando. Pena que faltam só três para o campeonato terminar". Analisando sua carreira Júlio Sérgio contou que as coisas em sua vida acontecem de maneira gradativa. "Estou conseguindo atingir um bom estágio e isso me qualifica a ser titular onde quer que eu vá", disse. Isso vale para o Santos. "Respeito muito o Fábio, que é uma pessoa muito boa e um profissional excelente, mas estou procurando meu espaço".