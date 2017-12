Júlio Sérgio reencontra a Ponte Preta Além do Santos, há outro time na vida do goleiro Júlio Sérgio. Uma série de coincidências liga o jogador à Ponte Preta, o adversário santista neste domingo. Pois será justamente contra a equipe de Campinas que ele voltará à equipe titular, no lugar de Fábio Costa, que está contundido. Exatamente um ano atrás, no dia 9 de novembro, Júlio Sérgio era o titular do Santos. Num jogo contra a Ponte Preta, ele sofreu uma contusão e não pôde defender o time na reta final do Campeonato Brasileiro, quando o título nacional foi para a Vila Belmiro. Outra coincidência é que já no primeiro turno do Brasileiro deste ano, justamente contra a Ponte, Júlio Sérgio entrou no lugar de Fábio Costa, que estava suspenso na ocasião. "Foi jogando contra a Ponte Preta, no dia 9 de novembro do ano passado, que me machuquei e espero que as coisas sejam diferentes e possa ir feliz para casa", afirmou o goleiro, que completa 25 anos neste sábado. Como o Santos ainda briga para alcançar o Cruzeiro na liderança do Brasileiro, Júlio Sérgio sabe bem da importância dessa partida em Campinas. "Todo jogo é de risco, não tem mais jogo fácil pois tem os times que estão lutando para ficar entre os cinco primeiros e garantir a vaga para a Libertadores e os que lutam para evitar o descenso", avaliou o goleiro. "Precisamos vencer para continuar na luta pelo bi." Com contrato até dia 31 de dezembro, Júlio Sérgio vai esperar o fim do Brasileiro para decidir seu futuro. "Minha permanência tem a ver com um acerto com a diretoria do Santos, quem quer que seja meu companheiro de trabalho na minha posição, será respeitado, mas vou lutar para ser titular?, avisou.