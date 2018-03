Júlio Sérgio: sou diferente de Fábio Costa O goleiro Júlio Sérgio não ficou surpreso e nem empolgado com a decisão de Leão de mantê-lo como titular para enfrentar o Cruz Azul, amanhã à noite, na Vila Belmiro, apesar do esforço de Fábio Costa, recuperado do estiramento na virilha direita, para retornar. Sempre lembrando que não se sente inferior, superior ou igual ao companheiro de posição - "somos duas pessoas diferentes" - e nem tem a pretensão de ser herói, ele só demonstrou irritação quando lhe perguntaram se não se sente ´muito baixo´ para jogar no gol. "Como baixo? Tenho só dois centímetros menos do que o Fábio Costa. O importante é que estou sempre bem preparado e pronto para entrar. Essa questão de altura nunca me atrapalhou." Embora prefira nem ser notado durante o jogo a ser o melhor em campo, Júlio Sérgio é considerado pelos jogadores de defesa um goleiro que tem boa visão de jogo e facilidade para corrigir a colocação dos zagueiros. "Acho que é obrigação do goleiro orientar os companheiros. Às vezes, o jogador de defesa dá um passo para o lado e fica em condições de interceptar um passe. Só quem está lá atrás vê esse tipo de detalhe. Falo e grito mesmo. Faço de tudo para que a bola não chegue no gol, chamando a atenção para um adversário que está desmarcado, para que ele não receba a bola e finalize." Esse é um dos prováveis motivos de Leão ter optado por adiar a volta da Fábio Costa, um jogador explosivo e que além de não ter o perfil para comandar a colocação dos zagueiros, ainda pode se perder num jogo tenso como promete ser o de amanhã à noite. Ele falhou no segundo gol do Nacional, na Vila Belmiro, passou boa parte do primeiro tempo chorando em campo e quase tirou o time na Libertadores. Depois, transformou-se em herói do jogo com três defesas na decisão por cobrança de pênaltis.