Júlio Sérgio vai defender o Juventude O goleiro Júlio Sérgio, reserva do Santos em 2004, foi anunciado nesta segunda-feira como o mais novo reforço do Juventude para a temporada 2005. O contrato do jogador vai até o dia 5 de dezembro. A apresentação do atleta está marcada para a sexta-feira no Estádio Alfredo Jaconi.