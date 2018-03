Júlio Sérgio volta ao gol do Santos Com bastante tranqüilidade. Foi assim que Júlio Sérgio ouviu a notícia que está escalado para começar a partida de quarta-feira, diante do Cruz Azul, na Cidade do México, pelas quartas-de-final da Libertadores de América. "Esperei a oportunidade de voltar à equipe e ela chegou agora", disse. "É a partida mais importante da minha vida", prosseguiu, despistando a ansiedade. O então titular Fábio Costa sofreu uma contusão no músculo adutor da coxa esquerda no compromisso de sábado passado, contra o Juventude, e terá de se submeter a um período de tratamento. Diante da situação, Júlio Sérgio foi chamado por Leão para o gol. "Se é uma fria? Acho que não", acredita. Para ele, este é o momento ideal para entrar na equipe titular. "É uma fase decisiva, não tinha hora melhor". Júlio Sérgio está com 24 anos e não participa de um jogo desde o começo há 95 dias. A última vez que isso aconteceu foi a 15 de fevereiro, pelo Campeonato Paulista, na derrota para o São Paulo por 2 a 1, em Vila Belmiro. Júlio Sérgio acha que o longo período sem atuar não chega a ser um problema. "Não, estou em forma e atento". Júlio entrou na segunda etapa da partida contra o Juventude, no sábado, com tempo suficiente para fazer duas excelentes defesas. Os destinos de Júlio Sérgio e Fábio Costa se cruzam novamente. Ano passado, as coisas aconteceram de maneira inversa. O titular era Júlio Sérgio e Fábio Costa se recuperava de uma grave contusão. No jogo contra a Ponte Preta, no final da fase de classificação do Brasileiro, Júlio Sérgio se machucou, provocando o retorno antecipado em dois meses de Fábio Costa aos gramados. Enquanto Júlio Sérgio amargava a rotina do departamento médico, Fábio se consagrava no gol do campeão da temporada. Com relação ao compromisso de quarta-feira contra o Cruz Azul, Júlio Sérgio mantém preocupação com a altitude da Cidade do México. "Tem influência na velocidade da bola, preciso ter a reação mais rápida", ensinou. Balão - Para o médico da delegação do Santos, Jorge Merouço, a altitude da Cidade do México de 2.200 metros não chega a ser um grande problema. "Em Quito (Equador), os jogadores não sentiram nada", disse. Na verdade, somente o zagueiro Alex demonstrou um desgaste superior aos demais. "Por isso, vamos levar um balão de oxigênio para o vestiário. Se o pessoal quiser, usa no intervalo".