Jumar chega para suprir possível saída de Pierre

Jumar José da Costa Junior, 22 anos, chegou nesta terça ao Palmeiras para ser "o novo Pierre." Tem características de jogo semelhantes à do camisa 5, veio do mesmo clube (o Paraná) e será treinado por Vanderlei Luxemburgo para ser o substituto natural do titular, cobiçado por vários clubes do exterior. Veja também: Palmeiras quer 'elitizar' a torcida presente no Palestra Itália Palmeiras x Inter: venda de ingressos começa nesta quinta "Eu me espelho muito no Pierre", disse Jumar. "Não joguei com ele no Paraná, quando cheguei lá ele já tinha saído. Espero também fazer aqui um bom papel." Jumar é um pouco mais alto (1,77m, contra 1,72m) e mais forte (74 quilos, contra 67) que Pierre. Mas além do estilo de jogo, ambos têm outra coisa em comum: a ligação com a Traffic. A empresa é dona de 100% dos direitos econômicos do novo contratado (que usará o número 29) e 20% do camisa 5. "Chamei a atenção do pessoal da Traffic com meu trabalho e, claro, dá mais tranqüilidade saber que tenho o respaldo de uma grande empresa por trás de mim." Ele assinou contrato de quatro anos com o Desportivo Brasil, o clube que serve como escada para a Traffic registrar seus jogadores. Foi emprestado até julho de 2009 ao Palmeiras, já está inscrito e pode estrear domingo contra o Inter se Luxemburgo quiser. Depois dos laterais Fabinho Capixaba e Jefferson, além do também volante Sandro Silva, Jumar é o quarto reforço para o Brasileiro. Destes, só Fabinho não tem ligação com a Traffic.