Jundiaí confirma favoritismo: 3 a 2 O Etti Jundiaí confirmou seu favoritismo ao vencer o Americano, por 3 a 2, neste domingo à tarde, pelo Torneio Rio São Paulo, no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí. O Etti chegou aos 16 pontos e se aproximou dos clubes que lutam pela classificação às semifinais. O time carioca continua com cinco pontos em penúltimo lugar. Desde o início o Etti tentou definir logo a vitória. Depois de perder algumas chances, abriu o placar com Cléber, ex-Portuguesa, que aproveitou bem o lançamento do meia Marcinho para fazer 1 a 0 aos 31 minutos. No segundo tempo, mesmo com a vantagem no placar, o Jundiaí voltou determinado a aumentar o placar. Logo aos dois minutos, mais uma vez o atacante Cléber marcou ao aproveitar o cruzamento de Maurinho. O atacante deu um peixinho na bola para marcar um belo gol. O jogo ficou mais fácil ainda a partir dos 11 minutos, quando o Americano perdeu o volante Baiano, expulso por chutar Marcinho. O terceiro gol também saiu dos pés de Maurinho que cruzou na medida para o artilheiro Jean Carlos, aos 14 minutos. Quando tudo caminhava muito fácil, o Americano diminuiu com o zagueiro Marcelão, aos 22 minutos, e depois com Wellington, num chute de longa distância e que contou com a falha do goleiro Artur.