Jundiaí é favorito contra lanterna O Jundiaí entra em campo neste domingo, às 16 horas, diante da Internacional de Limeira, no Estádio Jaime Cintra, pela sexta rodada do Campeonato Paulista, com o sonho de se classificar à segunda fase. Mas neste jogo, o time da casa é o grande favorito. Seu adversário é o lanterna, tem a pior defesa da competição e ainda não marcou um ponto. No Grupo 2, o Paulista soma seis pontos e espera garantir uma vaga com 12 pontos, portanto, com duas vitórias. Seu último jogo será diante da Portuguesa Santista, que poderá ser fundamental para a classificação. O técnico Édson Valandro terá apenas um desfalque: o zagueiro Ânderson, que foi negociado com o Albirex Nigata, do Japão. Com isso, Umberto formará a dupla de defesa com Thiago. Pelo lado da Internacional a situação é muito complicada e a campanha é a pior de toda história no Paulista. O campeão paulista de 1986 vive momentos difíceis. No Limeirão pouco ou quase nada se comenta a respeito da atual situação do clube. Os funcionários estão com os salários atrasados. O time que enfrentará o Paulista ainda não foi definido pelo técnico Marco Octávio, que não repete no campo o sucesso no futebol de areia. Mantena e Fábio Ferre, que foram expulsos diante do Santos e cumpriram suspensão, poderão retornar ao time principal. O zagueiro Válber, que sofreu uma contusão no tornozelo diante do São Paulo, continua em tratamento, mas dificilmente irá reunir condições clínicas para as partidas finais desta fase.