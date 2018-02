Jundiaí e Mogi são as novas opções de estádio do Corinthians

Com o Estádio do Pacaembu em reformas, Arena Barueri ‘emprestada’ ao Palmeiras por quatro rodadas no Campeonato Paulista, Canindé e, agora, Bruno José Daniel, em Santo André, vetados pelo Contru. Está difícil de o Corinthians encontrar uma casa para mandar seus jogos. Nesta sexta, a diretoria do clube paulista fará sua última tentativa, segundo os próprios dirigentes. "Vamos tentar o campo do Paulista (Jayme Cintra) ou o de Mogi-Mirim (Wilson de Barros). Já estamos atrasados, tínhamos de ter tudo isso definido. De sexta não passa", prometeu Carlos Roberto Auricchio, o Nenê do Posto, um dos diretores de Futebol do Corinthians. "Está muito difícil de encontrar onde jogar. Daqui a pouco não teremos campo." Nos planos do Corinthians, estava usar o Canindé com direito a 15 mil torcedores. O Contru alegou que a casa da Portuguesa não pode hospedar mais de 5 mil torcedores. A Arena Barueri era opção para o fim de 2007. Acabou não sendo usada e o Palmeiras agiu mais rápido neste fim de ano. Quando tudo estava acertado com o Santo André, a notícia de que o Contru não liberaria o local surpreendeu os dirigentes corintianos. O Corinthians adiou as reformas do Pacaembu para tentar fugir da queda no Brasileiro. Caiu e acabou sem casa para o Estadual.