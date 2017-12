Jundiaí está de volta à 1ª Divisão Mesmo sem jogar neste domingo, o Etti Jundiaí garantiu seu acesso à Série A-1 do Campeonato Paulista, favorecido pelos resultados de seus concorrentes diretos. Líder isolado com 62 pontos, o Etti só depende agora de um ponto para conquistar o título do Campeonato Paulista da Série A-2. Três clubes brigam pela segunda vaga: Santo André com 59 pontos, Ituano com 58 e Juventus com 57 pontos. O Etti deixou escapar a chance de antecipar a classificação, sábado, quando perdeu para o Nacional, por 1 a 0, na capital. O líder pode ser alcançado apenas pelo Santo André, em número de pontos (62), mas o título, neste caso, seria decidido no saldo de gols . Neste critério, o Etti tem 31 de saldo contra 23 do time do ABC. Os resultados de penúltima rodada foram favoráveis ao time de Jundiaí, que tem a melhor campanha do torneio. O Santo André empatou com o Paraguaçuense, por 2 a 2, mas levou o ponto extra nos pênatis - 3 a 2. Este jogo foi bastante tumultuado, porque quando o Santo André chegou aos vestiários encontrou um forte odor de creolina. Dentro de campo, nova guerra. O Paraguaçuense saiu na frente, com Marquinhos Paraíba, mas o Santo André virou com Lúcio e Adãozinho (pênalti). No final do jogo, o time da casa alcançou o empate com Carlos Zara, cobrando pênalti. Na decisão por pênaltis, o Santo André levou a melhor, vencendo por 3 a 2, e garantindo o ponto extra. Em Itu, o Ituano, chegou aos 58 pontos depois de vencer o lanterna São José, por 1 a 0, com um gol de Didi no segundo tempo. Os dois times vão decidir a segunda vaga na briga direta, em jogo marcado para o ABC, na última rodada. O Juventus está quase fora da briga depois de perder para o Olímpia, por 2 a 1, em Olímpia, com gols de Hermes e Paulinho para o time da casa, enquanto Edvaldo diminuiu para o Juventus. Na briga para fugir do rebaixamento, a situação pior é do São José, lanterna, com 27 pontos. O Comercial, com 28 pontos, perdeu por 1 a 0 para a Francana, com gol de Vagner. Outro clube em situação complicada é o Sãocarlense que perdeu, em casa, por 4 a 3, para o América. O final do jogo foi emocionante, porque o time da casa empatou aos 44 minutos do segundo tempo, com Nelson, mas levou o golpe fatal aos 46 minutos, quando Rovilson marcou o quarto gol do América. O Sãocarlanense tem o agravante de ter perdido cinco pontos no Tribunal de Justiça da Federação Paulista por utilizar um jogador irregular. A decisão está sub-judice, mas deixaria o clube com 27 pontos, na vice-lanterna. O Bragantino (37) escapou da ameaça do rebaixamento ao vencer o Mirassol, por 2 a 1, com gols da dupla de zagueiros - Fransérgio e Emerson, enquanto Neomar diminuiu para o Mirassol. Em Rio Preto, o Rio Preto venceu o Araçatuba, por 3 a 2, num jogo sem importância. O artilheiro Guin marcou um dos gols do time da casa, chegando agora aos 19 gols na liderança da artilharia. Fábio Zeni (2) completou o placar, enquanto Adilson e Marlon Vieira marcaram para o Araçatuba. Resultados da rodada: Rio Preto 3 x 2 Araçatuba; Paraguaçuense (2) 2 x 2 (3) Santo André; Ituano 1 x 0 São José; Olímpia 2 x 1 Juventus; Sãocarlense 3 x 4 América; Bragantino 2 x 1 Mirassol e Francana 1 x 0 Comercial e Nacional 1 X 0 Etti Jundiaí. Classificação: 1) Etti Jundiaí 62; 2) Santo André 59; 3) Ituano 58; 4) Juventus 57; 5) Olímpia 48; 6) América 43; 7) Rio Preto 42; 8) Araçatuba 41; 9) Francana 39; 10) Nacional e Mirassol 38; 12) Bragantino 37; 13) Sãocarlense 32;14) Paraguaçuense 30; 15) Comercial 28; 16) São José 27.