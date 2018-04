Jundiaí estréia preocupado com futuro O Etti Jundiaí inicia a temporada com um time que corre o risco de ser "dissolvido" no segundo semestre. Os dirigentes estão preocupados, porque a Parmalat não vai permanecer no comando do clube, embora ainda não tenha feito o anúncio oficial. A grande maioria dos jogadores pertence à multinacional italiana e a grande questão é: o que a empresa fará com eles? "Ainda não sabemos, mas algum acordo será feito para que a maioria dos atletas permaneça", declarou o presidente do clube, Eduardo Palhares. "A Parmalat tem uma imagem muito boa no Brasil e não vai querer arranhá-la. Tenho certeza de que não fará nada para nos prejudicar." Desde 1998, a Parmalat passou a administrar toda a parte de futebol do antigo Paulista de Jundiaí, que teve seu nome modificado. Saneou as contas, contratou jogadores e montou times competitivos. A equipe, que não vinha bem anteriormente, conseguiu subir para a Série A do Campeonato Paulista e para a Segunda Divisão do Brasileiro. A partir do início da parceria, a diretoria do Paulista se afastou totalmente dos assuntos relacionados ao futebol. Tudo passou a ser controlado pelos dirigentes da Parmalat. "Não damos palpite em nada, mas essa união foi excelente para o clube", analisou Palhares, um dos principais responsáveis pelo acordo do Paulista com a multinacional. Giba confiante - A novidade em relação à equipe do ano passado é a presença do atacante Piva, contratado do Guarany de Sobral. No último coletivo, realizado hoje, ele não decpcionou e mostrou mesmo ser artilheiro: fez três dos cinco gols dos titulares. O técnico Giba está confiante num bom resultado na estréia, mas prefere jogar o favoritismo para o São Paulo. A Liga Rio-São Paulo preparou uma festa de abertura para o Jaime Cintra. Os dirigentes do Etti aguardam a presença de 15 mil torcedores, capacidade total do estádio.