Jundiaí faz 4 a 2 no Bangu O Etti Jundiaí conseguiu sua primeira vitória no Torneio Rio São Paulo, ao vencer o Bangu, por 4 a 2, nesta quarta-feira à noite, no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí. O time paulista, agora, soma quatro pontos , um a mais que o time carioca. Atuando em casa, o Etti buscou logo a vitória, dominando as ações do meio-campo e diminuindo os espaços para a saída de bola do adversário. O placar foi aberto aos 34 minutos, quando Nenê aproveitou o bate-rebate para completar. Mas o Jundiaí voltou muito preocupado no segundo tempo, permitindo uma reação do Bangu, que empatou aos 21 minutos com Zada. Mas o time carioca não teve tempo para comemorar. Aos 23 minutos, o veterano Vágner Mancini desempatou ao cobrar pênalti com categoria. O espero Marcinho ampliou aos 26 minutos, dando tranqüilidade ao time. Outro susto aconteceu aos 45 minutos, quando Fabiano diminuiu para o Bangu, mas já nos acréscimos o lateral Dedimar completou o placar. Resultado justo, que abre a perspectiva de uma reação do Jundiaí na competição.