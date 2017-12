Jundiaí faz festa do acesso no sábado Uma grande festa está programada para sábado, em Jundiaí, com o acesso do Etti para a série A-1 de 2002. A diretoria está pedindo à Federação Paulista de Futebol aumento na quantidade de ingressos para receber os torcedores do "Galo", prevendo público de 15 mil pessoas. O tricolor precisa apenas de um ponto para se tornar campeão da série A- 2, jogando em casa contra a Paraguaçuense, no Estádio Jaime Cintra. Casas noturnas da cidade, como a San Remo e o Rei da Noite, anunciaram nesta segunda-feira que vão promover bailes de comemoração aos torcedores. Patrocinadores estão dispostos a levar chope de graça para o título, ao final da partida. Até um carro do Corpo de Bombeiros foi reservado para o desfile da vitória pelas ruas da cidade. A comemoração da classificação antecipada já ocorreu também neste domingo (24), com a derrota do Juventus para o Olímpia e o empate do Santo André contra a Paraguaçuense. Aproximadamente 15 mil torcedores foram para a avenida Nove de Julho. Nos bairros mais distantes do Centro houve carreatas e muitos fogos. O diretor-geral do Etti, Marcos Bagatella, prometeu grande festa para a torcida, em agradecimento pelo apoio, dentro das normas exigidas pela Polícia Militar. Ele diz também que a equipe será reforçada com grandes nomes na A-1, mas não "como uma seleção, com uma equipe competitiva". Para receber as faixas de campeão, Bagatella quer um jogo com equipe dos grandes da Capital. O comandante da Polícia Militar no Estádio, o tenente Marlon Níglia, diz que haverá rigor, para evitar abusos. Estão proibidos menores de 5 anos e os maiores até 12 anos devem estar com pais e documentos. Não podem entrar torcidas uniformizadas e nem jornais, revistas, bandeiras com mastros, rádios grandes e fogos.