Jundiaí FC defende cidade no Rio-SP O Etti Jundiaí não existe mais. O novo clube profissional para representar a cidade é o Jundiaí Futebol Clube, que apresentará sua nova camisa no torneio Rio-São Paulo. Apesar das profundas mudanças e de um plano de emergência para agilizar a transição, a direção da Parmalat não admite oficialmente a retirada da empresa do futebol brasileiro. O novo clube vai ter uma camisa tricolor - preto, vermelho e branco - bem semelhante ao Paulista Futebol Clube, fundando em 1907 e que manteve a tradição do futebol da cidade. Além disso, a camisa não terá o nome do Etti, ficando identificado apenas por Jundiaí ou outro patrocinador que for encontrado. A transição terá a participação da administração municipal, com o prefeito Miguel Hadad (PSBD) indicando dois ou três nomes para a composição da nova diretoria executiva. Além dos R$ 2 milhões que o time vai receber da Liga Rio-São Paulo pelos direitos de transmissão de televisão, a Parmalat se comprometeria a pagar mais um valor pela rescisão de contrato. No primeiro semestre seria de R$ 400 mil por mês, enquanto no segundo semestre corresponderia a R$ 300 mil. A Parmalat, em contrapartida, quer ficar com parte dos passes de alguns jogadores do elenco, como o goleiro Artur, o zagueiro Tiago e o volante Fábio Gomes. O meia Marcinho já estaria negociado com um clube português. O diretor geral do Etti Jundiaí, Marcos Bagatella, de forma áspera, informou à imprensa que não tinha nenhuma posição oficial da empresa e, portanto, continua trabalhando para a temporada 2002. A empresa administra o clube desde 1998, mas tem um contrato de 30 anos de duração sob o regime de comodato. Neste clima de incertezas, os jogadores se apresentaram nesta quarta-feira no estádio "Jaime Cintra". Todos estão sem contrato e já sabem que terão que reduzir seus salários para continuar no clube. Diante da situação emergencial, o técnico Giba até admitiu voltar a dirigir o time no Rio-São Paulo. Para alguns, ele seria o único técnico capaz de manter o elenco unido dentro da competição e no meio de tanta instabilidade.