Jundiaí ganha confiança no Rio-SP Depois de estar em último lugar entre os paulistas no Torneio Rio-São Paulo, o Etti Jundiaí venceu o Guarani na última rodada e chegou aos 12 pontos ganhos, passando a Portuguesa na classificação da competição. Com isso tudo, os jogadores ficaram cheios de moral para a partida contra a Ponte Preta, no sábado. Para o próximo jogo, o técnico Giba já tem confirmado o retorno do meia Marcinho, que cumpriu suspensão e volta à equipe. Com isso, Léo ou Bechara devem ir para o banco de reservas. "Ainda tenho muito tempo para montar o time. Vou testar algumas formações diferentes e a que me agradar mais será usada", afirmou o treinador do Etti. O zagueiro Anderson também tem retorno garantido. O problema é saber se ele vai estar entre os titulares. Isso porque o experiente Márcio Santos fez sua estréia na última rodada e arrancou elogios do treinador. Já Vágner Mancini continua vetado pelo departamento médico do clube.