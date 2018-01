Jundiaí já sonha com a classificação Ser ou não ser grande? Lutar para fugir do rebaixamento ou sonhar com a classificação? Estas eram as principais dúvidas no Etti Jundiaí há uma semana, quando o time caiu diante do São Caetano, por 4 a 2, no ABC. Mas estas questões foram respondidas, segundo o técnico Giba, após o empate em 2 a 2 com o Corinthians, em Piracicaba. O time promete brigar, em condições iguais, com os outros clubes pelo título do Torneio Rio-São Paulo. Mesmo sem ainda ter vencido um grande clube (empatou com São Paulo e Corinthians), o técnico Giba sabe que o time tem apresentado um crescimento com a seqüência na competição e que a vitória é apenas uma questão de tempo. "Mostramos que temos potencial para vencer qualquer time que seja. Desta vez, se o juiz tivesse marcado os três pênaltis a nosso favor a história teria sido outra" garantiu o treinador. Para o meia Marcinho, um dos destaques do Etti, o crescimento da equipe mudou o ambiente no clube e a classificação, que viam cada vez mais distante, voltou a fazer parte do dia-a-dia dos jogadores. "A classificação, que antes era apenas um sonho, passou a ser uma realidade para nós. Vamos para cima do Vasco no sábado do mesmo jeito que jogamos contra o Corinthians", garantiu Marcinho. Para o jogo contra o Vasco, sábado em Jundiaí, o técnico Giba deverá contar com as estréias dos meias Jackson e Bechara, contratados no meio da última semana e que ainda estão realizando testes físicos para readquirirem a forma. "São dois jogadores que vão nos ajudar na competição. Prefiro esperar até o final da semana para saber se poderei contar com eles, ou não", despistou Giba, evitando comentar se algum deles ganhará uma vaga de titular contra o time carioca. Além de Jackson e Bechara, a diretoria ainda busca alguns reforços. Os nomes, entretanto, estão sendo mantidos em sigilo e só serão divulgados após a assinatura de contrato. "Só falo em reforços quando eu vê-los treinando com os demais jogadores do elenco", disse, com cautela, o treinador.