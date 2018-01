Jundiaí muda dois para pegar Guarani A campanha irregular no Torneio Rio-SP - ocupa a 11ª colocação na classificação geral e a lanterna entre os paulistas - deve provocar mudanças na equipe do Etti Jundiaí. Contratados há duas semanas, o zagueiro Márcio Santos e o atacante Cléber devem ser as novidades do time na partida contra o Guarani, domingo, às 16 horas, no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí. Apesar de as mudanças serem circunstanciais - Márcio Santos, entra no lugar de Anderson, suspenso, e Cléber substitui Nenê, contundido - os dois terão uma carga extra de responsabilidade. Precisam devolver a confiança ao time, ainda abalado pela goleada de 5 a 1 imposta pelo Botafogo-RJ na rodada do final de semana. Cléber vem demonstrando que será uma boa opção para o ataque do Jundiaí. Nos dois últimos jogos-treino contra Mauaense e Rio Branco, o atacante marcou cinco gols. "Joguei um pouco contra o Botafogo-RJ, mas não foi suficiente para mostrar toda a minha vontade. Espero arrebentar quando entrar desde o início", explicou o atacante, emprestado pela Portuguesa de Desportos. Mas a ausência mais sentida pelo técnico Giba é do experiente Vagner Mancini, que sofreu uma distensão na perna direita e deve ficar afastado do time por duas semanas. Líder e capitão do time ele deve fazer muita falta. Seu provável substituto é Bechara, embora Léo também tenha chances de ser escalado. Todas estas opções serão testadas, nesta quarta-feira à tarde, num jogo-treino em Itu, contra o Ituano, que disputa o Campeonato Paulista da Série A-1.