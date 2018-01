Jundiaí pronta para receber ?heróis? A cidade de Jundiaí, distante 50 quilômetros da capital, esta ansiosa pela chegada de seus novos heróis: os campeões da Copa do Brasil. A delegação desembarca no aeroporto de Congonhas em São Paulo às 16h15 e segue para a cidade, onde deve chegar cerca de 1 hora depois. O Paulista conquistou o inédito título ao empatar sem gols com o Fluminense, quarta-feira, no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). A partir do primeiro pedágio da Rodovia dos Bandeirantes, batedores da Polícia Militar vão escoltar o ônibus até a entrada da cidade, onde um carro do Corpo de Bombeiros estará à disposição dos campeões. Eles desfilarão pelas Avenidas Jundiaí e 9 de Julh o, indo depois para o Estádio Jaime Cintra. Os torcedores devem acompanhar a passeata, uma vez que o prefeito Ary Russen (PSDB) decretou ponto facultativo na cidade. À noite haverá uma nova festa, em local não divulgado, apenas para dirigentes, convidados especiais, além dos jogadores e seus familiares.