Jundiaí vai aproveitar lateral Dedimar O Jundiaí definiu nesta segunda-feira o seu segundo reforço para a disputa do Torneio Rio-São Paulo, com início em 19 de janeiro. Trata-se do lateral Dedimar, que estava no Botafogo-SP, mas foi revelado pelo Vitória e teve passagem pelo Palmeiras e Atlético-MG. Seu passe ainda está vinculado ao grupo Parmalat. Antes dele, o Jundiaí já havia definido a contratação do atacante Piva, que disputou a Série C do Campeonato Brasileiro pelo Guarany de Sobral, do Ceará. Em contrapartida, o veterano atacante Sorato, ex-Vasco da Gama e Palmeiras, foi liberado. Além da contratação do jogador, o Jundiaí começou nesta segunda-feira a definir o seu futuro. Com a saída certa da empresa italiana do comando do seu futebol, o clube passará a utilizar um uniforme semelhante ao do antigo Paulista de Jundiaí, clube que deu origem a esta nova agremiação. A decisão foi tomada em uma reunião, nesta segunda-feira, que contou com a participação de dirigentes do Jundiaí e representantes da empresa italiana. Reunião - As mudanças repentinas no clube deixaram apreensivos os torcedores, a ponto de alguns conselheiros exigirem esclarecimentos por parte da direção da empresa e do clube. Estes assuntos serão discutidos em reunião extraordinária marcada para esta terça-feira , às 19h30, no estádio Jaime Cintra.