Jundiaienses tomam conta de avenida Cerca de cinco mil jundiaienses se reuniram na avenida Nove de Julho, uma das principais da cidade, para assistir ao jogo entre o Paulista e Fluminense, válido pela final da Copa do Brasil. Um trecho de dois Km da avenida foi interditado no início da tarde para a instalação de dois telões de aproximadamente 200 polegadas. A Polícia Militar destacou 30 policiais para fazer a segurança no local e nas imediações da avenida, enquanto a Secretaria Municipal de Trânsito manteve 13 homens na fiscalização das ruas em torno. No primeiro tempo, a torcida que esperava ver mais uma boa atuação do meia Márcio Mossoró, o craque do time, acabou vibrando com as defesas do goleiro Rafael Braccali. A maioria dos bares e restaurantes que ficam nas proximidades da avenida também instalaram telões e realizaram promoções diversas para os clientes. Um deles apelou para rodadas grátis de chope para todos os clientes a cada gol do Paulista. Alguns integrantes da torcida organizada do Paulista se reuniram no estádio Jaime Cintra, onde foi instalado um telão. Até o final da noite, a Polícia Militar e o pronto-socorro móvel não registraram nenhuma ocorrência grave.